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В декабре Украина получит первые французские вертолеты Airubus, - Аваков

Новости » Политика    20.11.2018 - 11:38
В декабре Украина получит первые французские вертолеты Airubus, - Аваков
Фото: Airbus Helicopters (twitter.com/AvakovArsen)

Сейчас украинские пілотники находятся во Франции для ознакомления с аппаратами

В декабре 2018 года украинские полицейские и спасатели получат первые французские вертолеты Airubus Н225 Super puma. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, информирует РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Глава МВД добавил, что сейчас завершается сборка и тестирование летательных аппаратов. Украинские пилоты уже знакомятся с работой новых вертолетов.

"Первые вертолеты для Украины Airubus Н225 Super puma - практически готовы! Наши французские партнеры завершают сборку, настройку и испытательные полеты. В декабре вертолеты передадут ГСЧС и НГУ. Наши пилоты уже там! - знакомятся со своими машинами, нарабатывают опыт", - отметил Аваков.

 

Фото: Airbus Helicopters (twitter.com/AvakovArsen)

Напомним, в мае Кабинет министров подписал с Францией соглашение о закупке 55 вертолетов Airbus Helicopters. Тогда министр Аваков отметил, что в конце 2018 года Украина получит уже в первые четыре аппарата. Общая стоимость покупки составляет 551 миллионов евро.

По условиям соглашения, МВД планирует получить вертолеты трех моделей - Н145, Н125 и Н225, которые пополнят уже существующий вертолетный парк МИ-8.

Заметим, что Н225 - вертолеты, которые имеют грузоподъемность более 10 тонн. Таких аппаратов Украина получит 21.

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