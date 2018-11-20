У грудні Україна отримає перші французькі гвинтокрили Airubus, - Аваков

Фото: Airbus Helicopters (twitter.com/AvakovArsen)

Наразі українські пілотники перебувають у Франції для ознайомлення з апаратами

У грудні 2018 року українські поліцейські та рятувальники отримають перші французькі гвинтокрили Airubus Н225 Super puma. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, інформує РБК-Україна із посиланням на його Twitter.

Глава МВС додав, що наразі завершується збірка та тестування літальних апаратів. Українські пілоти вже знайомляться з роботою нових гвинтокрилів.

"Перші гвинтокрили для України Airubus Н225 Super puma - практично готові! Наші французькі партнери завершують збірку, налагодження і випробувальні польоти. У грудні гелікоптери передадуть ДСНС і НГУ. Наші пілоти вже там! - знайомляться зі своїми машинами, напрацьовують досвід", - зазначив Аваков.

Фото: Airbus Helicopters (twitter.com/AvakovArsen)

Нагадаємо, у травні Кабінет міністрів підписав із Францією угоду про закупівлю 55 гвинтокрилів Airbus Helicopters. Тоді міністр Аваков зазначив, що у кінці 2018 року Україна отримає вже перші чотири апарати. Загальна вартість покупки становить 551 мільйонів євро.

За умовами угоди, МВС планує отримати вертольоти трьох моделей - Н145, Н125 і Н225, які поповнять вже існуючий вертолітний парк МІ-8.

Відмітимо, що Н225 - гвинтокрили,які мають вантожопідйомність понад 10 тонн. Таких апаратів Україна отримає 21.