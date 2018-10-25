В декабре поезд Киев-Рига будет курсировать через день

Фото: поезд "четырех столиц" (РБК-Украина)

На сегодня поезд ездит раз в неделю

Уже в декабре 2018 года международный поезд сообщением Киев-Рига будет курсировать чаще - через день. Об этом сообщил руководитель "Укрзализныци" Александр Красноштан, передает РБК-Украина со ссылкой на "Экономическую правду".

По его словам, поезд "Четырех столиц", УЗ запустила меньше месяца назад, сейчас он курсирует с частотой раз в неделю.

"С 9 декабря он будет курсировать через день, мы видим, что его заполняемость растет", - сказал Красноштан.

Также он отметил, что на сегодня наибольшей популярность среди международных перевозок пользуется польским направление. В частности, на поезд Киев - Варшава, который имеет 5 вагонов, каждый раз раскупают почти 90% билетов.

""Интерсити" Киев - Перемышль вообще бестселлер, там почти 100% занятость кресел. Мы начинали с одного поезда, сейчас уже курсирует два, и мы думаем, как увеличивать их количество", - добавил Красноштан.

Напомним, в "Укрзализныце" сообщили, что деление поездов на категории "эконом", "стандарт" и "комфорт" должны ввести до конца осени.