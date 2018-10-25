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У грудні поїзд Київ-Рига курсуватиме через день

Новини » Суспільство    25.10.2018 - 19:47
Фото: поїзд "чотирьох столиць" (РБК-Україна)
Фото: поїзд "чотирьох столиць" (РБК-Україна)

На сьогодні поїзд їздить раз на тиждень

Вже у грудні 2018 року міжнародний поїзд сполученням Київ-Рига курсуватиме частіше - через день. Про це повідомив менеджер "Укрзалізниці" Олександр Красноштан, передає РБК-Україна з посиланням на "Економічну правду".

За його словами, поїзд "Чотирьох столиць", який УЗ запустила менше місяця тому, зараз він курсує із частотою раз на тиждень.

"Із 9 грудня він буде курсувати через день, ми бачимо, що його заповнюваність зростає", - сказав Красноштан.

Також він зауважив, що на сьогодні найбільшою популярність серед міжнародних перевезень користується польським напрямок. Зокрема, на поїзд Київ - Варшава, що має 5 вагонів, щоразу розкуповують майже 90% квитків.

""Інтерсіті" Київ - Перемишль взагалі бестселер, там майже 100% зайнятість крісел. Ми починали з одного потяга, зараз вже курсує два, і ми думаємо, як збільшувати їхню кількість", - додав Красноштан.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" повідомили, що поділ поїздів на категорії "економ", "стандарт" і "комфорт" мають запровадити до кінця осені.

 

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