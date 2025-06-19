DeJure звинуватили у відсутності звітів за використання 108 млн грн донорських коштів

Громадська організація Фундація DeJure, очолювана Михайлом Жернаковим, у 2021-2024 роках отримала від донорів понад 108 млн гривень. Однак детальні фінансові звіти від фундації, яка позиціонує себе як один із головних гравців у сфері судової реформи, відсутні у відкритому доступі
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство "Інформатор".
Так, DeJure має статус неприбуткової організації та звітує за спрощеною процедурою, яка зазвичай застосовується для мікропідприємств.
"Такий підхід суперечить принципам прозорості і може порушувати українське законодавство, оскільки унеможливлює незалежний аудит використання сотень мільйонів гривень", - зазначає видання.
За оприлюдненою інформацією, значна частина коштів могла надходити в DeJure від іноземних донорів або зацікавлених осіб, вплив яких на українську судову систему може бути деструктивним.
Як відомо, керує фундацією Михайло Жернаков. Наразі організація публічно не коментувала ці звинувачення.
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