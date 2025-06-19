DeJure звинуватили у відсутності звітів за використання 108 млн грн донорських коштів

Так, DeJure має статус неприбуткової організації та звітує за спрощеною процедурою, яка зазвичай застосовується для мікропідприємств.

"Такий підхід суперечить принципам прозорості і може порушувати українське законодавство, оскільки унеможливлює незалежний аудит використання сотень мільйонів гривень", - зазначає видання.

За оприлюдненою інформацією, значна частина коштів могла надходити в DeJure від іноземних донорів або зацікавлених осіб, вплив яких на українську судову систему може бути деструктивним.

Як відомо, керує фундацією Михайло Жернаков. Наразі організація публічно не коментувала ці звинувачення.