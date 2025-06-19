DeJure обвинили в отсутствии отчетов за использование 108 млн грн донорских средств

Так, DeJure имеет статус неприбыльной организации и отчитывается по упрощенной процедуре, которая обычно применяется для микропредприятий.

"Такой подход противоречит принципам прозрачности и может нарушать украинское законодательство, поскольку делает невозможным независимый аудит использования сотен миллионов гривен", - отмечает издание.

По обнародованной информации, значительная часть средств могла поступать в DeJure от иностранных доноров или заинтересованных лиц, влияние которых на украинскую судебную систему может быть деструктивным.

Как известно, руководит фондом Михаил Жернаков. Сейчас организация публично не комментировала эти обвинения.