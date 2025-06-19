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DeJure обвинили в отсутствии отчетов за использование 108 млн грн донорских средств

Фото: руководитель DeJure Михаил Жернаков (informator.ua)
Автор: Сергей Новиков

Общественная организация Фонд DeJure, возглавляемая Михаилом Жернаковым, в 2021-2024 годах получила от доноров более 108 млн гривен. Однако детальные финансовые отчеты от фонда, который позиционирует себя как один из главных игроков в сфере судебной реформы, отсутствуют в открытом доступе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство"Информатор".

Так, DeJure имеет статус неприбыльной организации и отчитывается по упрощенной процедуре, которая обычно применяется для микропредприятий.

"Такой подход противоречит принципам прозрачности и может нарушать украинское законодательство, поскольку делает невозможным независимый аудит использования сотен миллионов гривен", - отмечает издание.

По обнародованной информации, значительная часть средств могла поступать в DeJure от иностранных доноров или заинтересованных лиц, влияние которых на украинскую судебную систему может быть деструктивным.

Как известно, руководит фондом Михаил Жернаков. Сейчас организация публично не комментировала эти обвинения.

 

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