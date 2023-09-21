ua en ru
Чт, 21 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

DeHealth заявила, що конкуренти розпочали інформаційну атаку проти компанії

Четвер 21 вересня 2023 13:59
UA EN RU
DeHealth заявила, що конкуренти розпочали інформаційну атаку проти компанії

Прес-служба DeHealth:

Останніми днями ми відмічаємо скоординовану інформаційну атаку в українських ЗМІ на платформу DeHealth та зокрема на її засновників.

Активна і помітна участь DeHealth у сфері ІТ, на жаль, змушує конкурентів діяти недобросовісними методами проти нашої компанії.

Мета таких атак – дестабілізувати роботу та вплинути на дії інвесторів в Україні. Юридичний департамент DeHealth вже звернувся із відповідними заявами до правоохоронних органів.

Деперсоналізація недостовірних повідомлень, які ширяться в підсанкційних ЗМІ, ускладнюють розуміння мотивів скарг та встановлення зв’язку окремої особи до інвесторів DeHealth, а також визначити – чи є скаржник кваліфікованим інвестором. Зі свого боку, звертаємо увагу, що інвестори DeHealth розуміють, що венчурні інвестиції завжди пов’язані з ризиком як втрати, так і отримання прибутку. Наші інвестори – є серцем компанії і ми завжди прагнемо до прозорої комунікації з ними, підтримуючи міцний зв’язок через різні соціальні платформи.

Вважаємо некоректним вказувати про початок будь-якого скандалу пов’язаного з DeHealth, оскільки компанія працює в звичному режимі, а інтерес до неї лише зростає, за останній рік вдалося залучити понад 100 тисяч користувачів з 80-ти країн світу. А за 2022-2023 рік DeHealth отримала десятки міжнародних відзнак та грантів, що виданні індустріальними експертами після багатьох раундів аудитів компанії – AWS, MWC Barcelona, Paris Blockchain Week, Select USA in Washington та інші.

Зазначимо і про нашу активну соціальну роль. В серпні цьогоріч команда «DeHealth Україна» разом з партнерами з МОЗ Ізраїлю організувала поставку медикаментів в Україну на 100 000 000 грн, які призначені для українських військових.

Компанія активна у забезпеченні стабільності своєї діяльності та постійно реалізовує ініціативи, які включають стратегічне співробітництво з державним сектором - Державне підприємство «eHealth».

Заключений меморандум з Кіберполіцією України для посилення захисту медичних даних користувачів та багатьма іншими організаціями, що мають авторитет у світі.

Окрім того, зазначимо, що до нашого дорадчого комітету входять поважні експерти з високою репутацією з різних країн світу.

В разі виникнення додаткових питань, відвідайте веб-сайт Dehealth або сторінки соціальних мереж у Twitter і Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Росіяни повернулись до ударів по енергетиці. Ігнат розповів, до чого готуватись українцям
Росіяни повернулись до ударів по енергетиці. Ігнат розповів, до чого готуватись українцям
DAILY
Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни