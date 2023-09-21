DeHealth заявила, що конкуренти розпочали інформаційну атаку проти компанії

Прес-служба DeHealth:

Останніми днями ми відмічаємо скоординовану інформаційну атаку в українських ЗМІ на платформу DeHealth та зокрема на її засновників.

Активна і помітна участь DeHealth у сфері ІТ, на жаль, змушує конкурентів діяти недобросовісними методами проти нашої компанії.

Мета таких атак – дестабілізувати роботу та вплинути на дії інвесторів в Україні. Юридичний департамент DeHealth вже звернувся із відповідними заявами до правоохоронних органів.

Деперсоналізація недостовірних повідомлень, які ширяться в підсанкційних ЗМІ, ускладнюють розуміння мотивів скарг та встановлення зв’язку окремої особи до інвесторів DeHealth, а також визначити – чи є скаржник кваліфікованим інвестором. Зі свого боку, звертаємо увагу, що інвестори DeHealth розуміють, що венчурні інвестиції завжди пов’язані з ризиком як втрати, так і отримання прибутку. Наші інвестори – є серцем компанії і ми завжди прагнемо до прозорої комунікації з ними, підтримуючи міцний зв’язок через різні соціальні платформи.

Вважаємо некоректним вказувати про початок будь-якого скандалу пов’язаного з DeHealth, оскільки компанія працює в звичному режимі, а інтерес до неї лише зростає, за останній рік вдалося залучити понад 100 тисяч користувачів з 80-ти країн світу. А за 2022-2023 рік DeHealth отримала десятки міжнародних відзнак та грантів, що виданні індустріальними експертами після багатьох раундів аудитів компанії – AWS, MWC Barcelona, Paris Blockchain Week, Select USA in Washington та інші.

Зазначимо і про нашу активну соціальну роль. В серпні цьогоріч команда «DeHealth Україна» разом з партнерами з МОЗ Ізраїлю організувала поставку медикаментів в Україну на 100 000 000 грн, які призначені для українських військових.

Компанія активна у забезпеченні стабільності своєї діяльності та постійно реалізовує ініціативи, які включають стратегічне співробітництво з державним сектором - Державне підприємство «eHealth».

Заключений меморандум з Кіберполіцією України для посилення захисту медичних даних користувачів та багатьма іншими організаціями, що мають авторитет у світі.

Окрім того, зазначимо, що до нашого дорадчого комітету входять поважні експерти з високою репутацією з різних країн світу.

В разі виникнення додаткових питань, відвідайте веб-сайт Dehealth або сторінки соціальних мереж у Twitter і Telegram