DeHealth запустила новий продукт на основі штучного інтелекту і медичних данних - DeHealth AI

DeHealth - світовий лідер у сфері медичних інновацій та розвитку штучного інтелекту запустили новий продукт для клінік: DeHealth AI.

Ця універсальна платформа об'єднує медичні дані та алгоритми штучного інтелекту, щоб покращити обслуговування пацієнтів та підвищити ефективність медичної системи.

DeHealth AI збирає та аналізує анонімні медичні дані і записи пацієнтів у клініці. Це містить діагнози пацієнтів, вік, результати медичних аналізів і надає персоналізовані рекомендації для клініки та пацієнтів. Пацієнт клініки отримує персоналізований план свого здоров'я. Це може бути, наприклад, наступний набір аналізів через три місяці або рекомендації щодо перевірки після досягнення певного віку, превентивні дії щодо запобігання хвороб і т.д.

DeHealth AI інтегрується з системами управління відносинами з клієнтами (CRM) клінік, що дозволяє зручно вести облік пацієнтів та їх потреб. DeHealth AI допомагає лікарям точніше ставити діагнози, робити призначення та превентивні дії, для запобігання захворювань своїх пацієнтів.

Всі дані, зібрані при використанні продукту, зберігаються та обробляються відповідно до законів про захист даних.

"Компанія Dehealth за рік отримала користувачів з більше ніж 80 країн світу і щоб цього досягти ми зробили безпечну юридичну і технологічну базу, це дозволяє нам виходити на дуже регульовані ринки і працювати в США, Азії та Європі", - Денис Цвайг, СЕО та засновник Дехелс.

Платформа DeHealth AI допомагає клінікам надати персоналізований сервіс для своїх пацієнтів, ефективніше надавати медичні послуги, оптимізувати свій час і ресурси та полегшити взаємодію з пацієнтами.

Місія DeHealth AI - дати повний контроль над своїм здоров’ям саме пацієнту, щоб кожна людина у світі могла постійно контролювати свій стан здоров’я та заздалегідь планувати необхідні обстеження для запобігання нових захворювань.

"Надаючи перевагу профілактичним заходам і ранньому виявленню, ми маємо можливість перехоплювати хвороби, перш ніж вони нас зможуть захопити", - Анна Бондаренко, засновник Дехелс.