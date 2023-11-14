DeHealth запустила новый продукт на основе искусственного интеллекта и медицинских данных - DeHealth AI

DeHealth – мировой лидер в сфере медицинских инноваций и развития искусственного интеллекта запустили новый продукт для клиник: DeHealth AI.

Эта универсальная платформа объединяет медицинские данные и алгоритмы искусственного интеллекта для улучшения обслуживания пациентов и повышения эффективности медицинской системы.

DeHealth AI собирает и анализирует анонимные медицинские данные и записи пациентов в клинике. Это содержит диагнозы пациентов, возраст, результаты медицинских анализов и дает персонализированные рекомендации для клиники и пациентов. Пациент клиники получает персональный план своего здоровья. Это может быть, например, следующий набор анализов через три месяца или рекомендации по проверке по достижении определенного возраста, превентивные действия по предотвращению болезней и т.д.

DeHealth AI интегрируется с системами управления отношениями с клиентами (CRM) клиник, что позволяет удобно вести учет пациентов и их потребностей. DeHealth AI помогает врачам точнее ставить диагнозы, делать назначения и превентивные действия для предотвращения заболеваний своих пациентов.

Все данные, собранные при использовании продукта, хранятся и обрабатываются в соответствии с законами о защите данных.

"Компания Dehealth за год получила пользователей из более чем 80 стран мира и, чтобы этого достичь, мы сделали безопасную юридическую и технологическую базу, это позволяет нам выходить на очень регулируемые рынки и работать в США, Азии и Европе", - Денис Цвайг, СЕО и основатель Дехелс.

Платформа DeHealth AI помогает клиникам предоставить персонализированный сервис для своих пациентов, более эффективно предоставлять медицинские услуги, оптимизировать свое время и ресурсы и облегчить взаимодействие с пациентами.

Миссия DeHealth AI – дать полный контроль над своим здоровьем именно пациенту, чтобы каждый человек в мире мог постоянно контролировать свое состояние здоровья и заранее планировать необходимые обследования для предотвращения новых заболеваний.

"Предпочитая профилактические меры и раннее выявление, мы имеем возможность перехватывать болезни, прежде чем они нас смогут захватить", - Анна Бондаренко, основатель Дехелс.