UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дефіциту потужності в енергосистемі немає і не прогнозується, якщо не буде нових атак, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Наразі в Україні немає дефіциту потужності в енергосистемі. Якщо не буде нових атак з боку Росії, то дефіцит не очікується й у майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету Міністрів.

"Дефіциту потужності в енергосистемі немає вже десятий день поспіль і не прогнозується за умови, що не буде нових атак", - сказав він.

Шмигаль подякував енергетикам і ремонтним бригадам за їхню роботу.

"Працюємо далі. Задля нашої перемоги. Задля нашої відбудови. Задля мирної, сильної та європейської України", - додав прем'єр.

Зазначимо, що міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що енергосистема працює стабільно з резервом, але у деяких областях є пошкодження через негоду.

При цьому у Київській області ввели аварійні відключення у зв'язку з негодою. Без електроенергії залишаються 7 тисяч людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис ШмигальЕлектроенергія