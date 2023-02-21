Дефіциту потужності в енергосистемі немає і не прогнозується, якщо не буде нових атак, - Шмигаль

Наразі в Україні немає дефіциту потужності в енергосистемі. Якщо не буде нових атак з боку Росії, то дефіцит не очікується й у майбутньому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету Міністрів.
"Дефіциту потужності в енергосистемі немає вже десятий день поспіль і не прогнозується за умови, що не буде нових атак", - сказав він.
Шмигаль подякував енергетикам і ремонтним бригадам за їхню роботу.
"Працюємо далі. Задля нашої перемоги. Задля нашої відбудови. Задля мирної, сильної та європейської України", - додав прем'єр.
Зазначимо, що міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що енергосистема працює стабільно з резервом, але у деяких областях є пошкодження через негоду.
При цьому у Київській області ввели аварійні відключення у зв'язку з негодою. Без електроенергії залишаються 7 тисяч людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.