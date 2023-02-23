Дефіциту "нема". Росіяни відправляють до України БТР 50-х років (фото)

Фото: росіяни відправляють до України БТР-50П, 50-х років виробництва (wikimedia)

Російська армія продовжує розконсервацію стародавніх зразків радянського військпрому. Ворог перекидає в Україну БТР-50П, виробництво яких запустили у 1950-х роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.