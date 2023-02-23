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Дефицита "нет". Россияне отправляют в Украину БТР 50-х годов (фото)

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Четверг 23 февраля 2023 15:55
Дефицита "нет". Россияне отправляют в Украину БТР 50-х годов (фото) Фото: россияне отправляют в Украину БТР-50П, 50-х годов производства (wikimedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская армия продолжает расконсервацию древних образцов советского военпрома. Враг перебрасывает в Украину БТР-50П, производство которых запустили в 1950-х годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

В сети появились первые кадры расконсервированных БТР-50П, которые отправляются в зону боевых действий в Украине.

Дефицита &quot;нет&quot;. Россияне отправляют в Украину БТР 50-х годов (фото)

В СтратКоме отмечают, что БТР-50П выпускался с 1954 по 1970. По предварительной информации, на хранении в РФ насчитывается до 1 тысячи единиц такой техники.

Напомним, ранее мы писали, что украинские десантники уничтожили российский танк Т-90 "Прорыв". Технику обезвредили двумя выстрелами из Javelin.

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали уже почти 6,6 тысяч боевых бронированных машин российской армии.

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