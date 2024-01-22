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Дефіциту електроенергії в українській енергосистемі не спостерігається, - Міненерго

Фото: дефіциту електроенергії в українській енергосистемі не спостерігається (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Дефіциту електроенергії в українській енергосистемі не спостерігається, в резерві - шість одиниць генеруючого обладнання теплоелектростанцій, які за потреби буде підключено до мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міненерго.

"З короткострокового ремонту в роботу виведено блок ТЕС, також у резерві 2 блоки і 4 корпуси теплової генерації, які буде підключено до мережі за потреби. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", - вказано в повідомленні.

Як зазначається, потреби споживачів покриває власна генерація, також планується імпорт електроенергії.

Раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомляв, що хронічна проблема енергосистеми та основна причина періодичного виникнення дефіциту електроенергії полягає в наслідках ворожих обстрілів минулої зими та перебуванні великої кількості потужних електростанцій в окупації.

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МинэнергоЕлектроенергія