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Дефицита электроэнергии в украинской энергосистеме не наблюдается, - Минэнерго

Фото: дефицита электроэнергии в украинской энергосистеме не наблюдается (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Дефицита электроэнергии в украинской энергосистеме не наблюдается, в резерве – шесть единиц генерирующего оборудования теплоэлектростанций, которые при необходимости будут подключены к сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минэнерго.

"Из краткосрочного ремонта в работу выведен блок ТЭС, также в резерве 2 блока и 4 корпуса тепловой генерации, которые будут подключены к сети при необходимости. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются", - говорится в сообщении.

Как отмечается, потребности потребителей покрывает собственное поколение, также планируется импорт электроэнергии.

Ранее глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что хроническая проблема энергосистемы и основная причина периодического возникновения дефицита электроэнергии заключается в последствиях вражеских обстрелов прошлой зимой и нахождении большого количества мощных электростанций в оккупации.

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