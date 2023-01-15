Дефицит огромен. В YASNO предупредили об экстренных отключениях по Украине

В настоящее время дефицит генерации в энергосистеме после последней ракетной атаки РФ огромен, поэтому по Украине могут быть применены экстренные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромен. Ряд ТЭС не работает из-за серьезных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока рано. Как долго будут продолжаться ремонты - пока неизвестно", - написал Коваленко.

По его словам, проблема настолько серьезна, что "Укрэнерго" значительно ограничил объемы потребления по всей Украине и в Киеве, в частности. Энергетики держат ситуацию под контролем и ищут решение, чтобы ее стабилизировать.

Коваленко также отметил, что операторы систем распределения должны соблюдать эти ограничения, чтобы не ухудшить состояние системы. Поэтому могут использовать экстренные отключения. Критическая инфраструктура также должна быть заживлена.

"Разрушения значительны. Все энергетики работают над восстановлением, но нам нужно быть готовыми к тому, что отключения могут быть длительными", - добавил гендиректор YASNO.