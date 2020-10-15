Дефицит валюты на межбанке сократился в два раза

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Данилишин обнародовал оперативные данные о ситуации на рынке

Ситуация на межбанковском валютном рынке постепенно стабилизируется. В течение недели с 5 по 9 октября объем чистого спроса на иностранную валюту клиентов банков сократился более чем в два раза (со 114 до 50,5 млн долларов).

Об этом сообщил председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Как отметил Данилишин, это позволило Национальному банку снизить объем интервенций по продаже валюты до 8,7 млн долларов за неделю, что является самым низким значением недельных интервенций НБУ за последний месяц.

"В то же время увеличение чистого спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков на условиях "форвард" на фоне роста предложения иностранной валюты на условиях "спот" свидетельствует о все еще высоком уровне неопределенности экономических агентов", - добавил он.

Напомним, валютный форвард (currency forward) - валютная операция по договору, условия которого предусматривают выполнение операции с поставкой валюты по форвардному договору позднее, чем на второй рабочий день после дня заключения договора.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 5-9 октября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 8,7 млн долларов. Таким образом, НБУ продолжил продажу валюты на межбанке для поддержки курса гривны, сократив его по сравнению с предыдущей неделей в шесть раз (с 51,10 млн. долларов).

Отметим, Международный валютный фонд обновил прогноз относительно курса гривны к доллару на период до 2025 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2020 году 27,20 грн/доллар (предыдущий прогноз - 30,0 грн/доллар).