Дефицит топлива в Украине исчезнет через несколько дней, - вице-спикер Верховной Рады

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко заявил, что уже через считанные дни в Украине нормализуется ситуация с автомобильным топливом и его дефицит останется в прошлом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.

"Мы много работали с правительством и совместно нашли решение, которое позволило перезапустить процесс дефицита топлива", — отметил Корниенко. Он также добавил, что будут немного другие цены, но появится возможность купить топливо для автотранспорта. Вице-спикер парламента также отметил, что в начале введения военного положения была принята мощная налоговая и таможенная реформа, которой освободили от таможенных пошлин большинство групп товаров.