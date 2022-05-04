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Дефицит топлива в Украине исчезнет через несколько дней, - вице-спикер Верховной Рады

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Киев, Среда 04 мая 2022 04:54
Дефицит топлива в Украине исчезнет через несколько дней, - вице-спикер Верховной Рады Автомобильная заправка (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко заявил, что уже через считанные дни в Украине нормализуется ситуация с автомобильным топливом и его дефицит останется в прошлом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.

"Мы много работали с правительством и совместно нашли решение, которое позволило перезапустить процесс дефицита топлива", — отметил Корниенко.

Он также добавил, что будут немного другие цены, но появится возможность купить топливо для автотранспорта. Вице-спикер парламента также отметил, что в начале введения военного положения была принята мощная налоговая и таможенная реформа, которой освободили от таможенных пошлин большинство групп товаров.

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