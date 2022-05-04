Дефіцит палива в Україні зникне через кілька днів, - віце-спікер Верховної Ради

Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко заявив, що вже через лічені дні в Україні нормалізується ситуація з автомобільним паливом і його дефіцит залишиться в минулому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховної Ради України.

"Ми багато працювали з урядом і спільно знайшли рішення, яке дозволило перезапустити процес дефіциту палива", — зазначив Корнієнко. Він також додав, що будуть трохи інші ціни, але з'явиться можливість купити паливо для автотранспорту. Віцеспікер парламенту також зазначив, що на початку введення воєнного стану була прийнята потужна податкова і митна реформа, якою звільнили від митних зборів більшість груп товарів.