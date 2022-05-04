ru ua
Ср, 04 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дефіцит палива в Україні зникне через кілька днів, - віце-спікер Верховної Ради

Новость на русском →
Київ, Середа 04 травня 2022 04:54
Дефіцит палива в Україні зникне через кілька днів, - віце-спікер Верховної Ради Автомобільна заправка (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко заявив, що вже через лічені дні в Україні нормалізується ситуація з автомобільним паливом і його дефіцит залишиться в минулому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховної Ради України.

"Ми багато працювали з урядом і спільно знайшли рішення, яке дозволило перезапустити процес дефіциту палива", — зазначив Корнієнко.

Він також додав, що будуть трохи інші ціни, але з'явиться можливість купити паливо для автотранспорту. Віцеспікер парламенту також зазначив, що на початку введення воєнного стану була прийнята потужна податкова і митна реформа, якою звільнили від митних зборів більшість груп товарів.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
бензин
NEWS
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні