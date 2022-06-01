Дефицит топлива может сократиться: Украина договорилась с Венгрией о поставках "дизеля"

По информации РБК-Украина от источников на топливном рынке, контракт был подписан в конце прошлой недели, и публично об этом будет заявлено на днях.

Стороны договорились о технической возможности перекачки до 35 тысяч тонн дизеля в месяц. Этого крайне мало для потребностей украинского рынка. Но даже этого объема физически пока нет. Mol в лучшем случае, по информации собеседников издания, может обеспечить лишь 1/7 часть реверса, то есть 5 тысяч тонн, тогда как остальной объем нужно искать.

При дефиците на европейском рынке трудно рассчитывать на то, что в ближайшие месяцы из Венгрии будет поступать более 50 тысяч тонн дизтоплива, отметил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Но это в том случае, если в перспективе объем прокачки увеличится.

Мощность "трубы Медведчука" в принципе позволяет в реверсном режиме поставлять из Венгрии до 2 млн тонн нефтепродуктов в год. Это самый быстрый и дешевый импорт топлива на украинский рынок, считает Омельченко. Дешевый, потому что компания МОL производит большинство нефтепродуктов из российской нефти, которую получает со скидкой в 30%.

"Но, пожалуй, MOL и политическое руководство Венгрии не планирует делиться этим преимуществом с Украиной. Ведь одним из главных факторов политической поддержки правительства Орбана (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, - ред.) как раз и являются низкие цены на энергоносители", - отметил Омельченко.