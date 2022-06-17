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Дефицит техники и отсутствие новых моделей гаджетов: чего ожидать украинцам

Фото: новые модели гаджетов могут не дойти до Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Украине в будущем увеличится дефицит техники. Из-за условий сниженного спроса, роста курса валюты и колебания налогового законодательства компании будут оценивать риски еще более взвешенно.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Дмитрий Деревицкий, председатель совета директоров ГК "АЛЛО".

"Категорийные менеджеры, оценивающие объем поставок, будут делать это более осторожно, ведь риск остатков возрастет, а также будут отдавать предпочтение наиболее популярным и консервативным моделям с уже проверенным спросом", - отметил Деревицкий.

По его словам, имеют риск не попасть в ассортимент и новые модели гаджетов. Поскольку официальные представительства международных брендов приостановили деятельность в Украине, поставки целиком перешли на дистрибьюторов. Но из-за возможного возврата налогов и роста "свободного" курса валют, поставки новых моделей, которые обычно являются самыми дорогими, могут быть неинтересными для импортеров, поскольку они не будут иметь спроса.

"Цены на новинки станут настолько высокими для украинского потребителя, что эти модели не найдут покупателей. Завозить слишком маленькие партии для дистрибьюторов также может быть неинтересно из-за значительных инвестиций в сертификацию и логистику. Таким образом, украинский потребитель может не дождаться официальных поставок новинок", - добавил председатель совета директоров ГК "АЛЛО".

Напомним, с начала войны спрос на электронику Украины снизился на 40%. Особенно упали продажи телевизоров с большой диагональю, тяжелых для транспортировки устройств, а также ноутбуков.

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Экономика Украины