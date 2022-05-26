Дефицит соли в Украине: стоит ли покупать и по какой цене

"По соли точно не нужно поддаваться на эту панику, потому что дефицита не будет. Вопрос только в одном: как вырастет цена. Сейчас некоторые продавцы пытаются протестировать, по какой цене украинцы готовы покупать соль", - сказал он.

Причины дефицита

Дорошенко напомнил, что дефицит возник из-за того, что из-за боевых действий остановилась "Артемсоль", на которую приходилось 90% рынка. Остальные производители были нишевыми и продавали соль более дорогую с разными добавками и разного помола.

"Сейчас оказалось, что "Артемсоль" под оккупацией, запасы соли уже истощены, запасов как таковых нет. Если до прошлой недели выгребали остатки то в одном городе, то в другом, то сейчас запасов просто нет", - сказал он.

По его словам, украинской соли действительно мало. "Она будет попросту импортироваться, как мы видели по многим другим продуктам. По факту мы просто выходим на европейскую цену", - отметил эксперт.

Дорошенко подчеркнул, что соль издалека не возиться, поскольку продукт тяжелый, но дешевый. Поэтому выгодно возить дорогую соль, на котором зарабатывает каждое звено поставки.

Цены на соль

Дорошенко сообщил, что в магазинах уже появляется европейская соль и остатки запасов. Сейчас оптовые цены составляют от 10 до 14 гривен за килограмм. "Соответственно в рознице она может стоить до 25 гривен за килограмм, где-то до 30 гривен", - сказал он, отметив, что ценники по 90 гривен в некоторых магазинах "рассчитаны на сумасшедшего".

Он призвал не поддаваться на панические настроения, поскольку по другим продуктам Украина давно вышла на европейские цены. "Вопрос пары месяцев, когда будут идти полноценные поставки, будут подписаны долгосрочные договора", - сказал эксперт.

"Если раньше в стоимости консервации она составляла меньше процента, и никто даже не обращал внимания на стоимость, то сейчас она будет составлять несколько процентов в стоимости банки с огурцами", - сообщил он.

По его словам, хотя цены вырастут, это существенно не скажется на кошельках украинцев.

При этом он отметил, что цены на соль еще долгое время останутся европейскими, поскольку "Артемсоль" оказалась в оккупации, а после освобождения придется полностью восстанавливать весь цикл производства. "Потому что мы знаем, что освобожденные территории требуют почти полного восстановления, потому что ничего не остается", - добавил Дорошенко.

Отметим, доля соли для расчета Индекса потребительских цен Госстата составляет 0,00021%.