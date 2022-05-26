Дефіцит солі в Україні: чи варто купувати і за якою ціною

"По солі точно не потрібно піддаватися на цю паніку, тому що дефіциту не буде. Питання тільки в одному: як виросте ціна. Зараз деякі продавці намагаються протестувати, за якою ціною українці готові купувати сіль", - сказав він.

Причини дефіциту

Дорошенко нагадав, що дефіцит виник через те, що через бойові дії зупинилася "Артемсіль", на яку припадало 90% ринку. Решта виробників були нішевими і продавали сіль дорожчу з різними добавками і різного помелу.

"Зараз виявилося, що "Артемсіль" під окупацією, запаси солі вже виснажені, запасів як таких немає. Якщо до минулого тижня вигрібали залишки то в одному місті, то в іншому, то зараз запасів просто немає", - сказав він.

За його словами, української солі дійсно мало. "Вона буде просто імпортуватися, як ми бачили по багатьом іншим продуктам. За фактом ми просто виходимо на європейську ціну", - зазначив експерт.

Дорошенко підкреслив, що сіль здалеку не возитися, оскільки продукт важкий, але дешевий. Тому вигідно возити дорогу сіль, на якій заробляє кожна ланка поставки.

Ціни на сіль

Дорошенко повідомив, що в магазинах вже з'являється європейська сіль та залишки запасів. Зараз оптові ціни становлять від 10 до 14 гривень за кілограм. "Відповідно в роздробі вона може коштувати до 25 гривень за кілограм, десь до 30 гривень", - сказав він, зазначивши, що цінники по 90 гривень в деяких магазинах "розраховані на божевільного".

Він закликав не піддаватися на панічні настрої, оскільки по інших продуктах Україна давно вийшла на європейські ціни. "Питання пари місяців, коли йтимуть повноцінні поставки, будуть підписані довгострокові договори", - сказав експерт.

За його словами, хоча ціни зростуть, це суттєво не позначиться на гаманцях українців.

"Якщо раніше у вартості консервації вона становила менше відсотка, і ніхто навіть не звертав уваги на вартість, то зараз вона становитиме кілька відсотків у вартості банки з огірками", - повідомив він.

При цьому він зазначив, що ціни на сіль ще довгий час залишаться європейськими, оскільки "Артемсіль" опинилася в окупації, а після звільнення доведеться повністю відновлювати весь цикл виробництва. "Тому що ми знаємо, що звільнені території вимагають майже повного відновлення, тому що нічого не залишається", - додав Дорошенко.

Зазначимо, частка солі для розрахунку індексу споживчих цін Держстату становить 0,00021%.