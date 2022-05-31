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Дефицит соли: почему возник и можно ли его преодолеть

Фото: дефицит соли будет преодолен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Дефицит соли, который возник в Украине в последнее время, будет преодолен. Найти поставщиков за рубежом не является проблемой.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

"Дефицит соли конечно можно преодолеть, и причина его возникновения лежит в одновременном прекращении деятельности "Артемсоли" и разрушении традиционных путей импортных поставок из-за блокирования морских портов", - сказала она.

По ее словам, альтернативные пути через западные границы нашего государства пока что работают несовершенно, возникает много трудностей и вопросов, поэтому процесс замедляется.

"Производством соли занимается много стран, найти поставщиков не будет проблемой. Кроме того, в Украине есть другое производители соли, которые также частично могут перекрыть внутренний спрос", - добавила она.

Напомним, глава "Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей" Алексей Дорошенко прогнозирует, что дефицит соли в Украине будет ликвидирован в ближайшее время за счет поставок из европейских стран. Цены на нее поднимутся, однако на кошельках украинцев это почти не скажется.

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