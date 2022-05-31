Дефіцит солі: чому виник та чи можна його подолати

Дефіцит солі, який виник в Україні останнім часом, буде подоланий. Знайти постачальників за кордоном не буде проблемою.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

"Дефіцит солі звісно можна подолати, і причина його виникнення лежить в одночасному припиненні діяльності "Артемсолі" та руйнуванню традиційних шляхів здійснення імпортних поставок через блокування морських портів", - сказала вона.

За її словами, альтернативні шляхи через західні кордони нашої держави поки що працюють недосконало, виникає багато труднощів і питань, тому процес уповільнюється.

"Виробництвом солі займається багато країн, знайти постачальників не буде проблемою. Окрім того, в Україні є інше виробники солі, які також частково можуть перекрити внутрішній попит", - додала вона.