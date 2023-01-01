Дефіцит снарядів для артилерії вдарить по темпах операцій Росії, - ISW

Російські сили виснажують запаси артилерійських боєприпасів. В результаті їм важко підтримуватиме поточний темп операцій на певних ділянках лінії фронту в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Інститут вивчення війни (ISW).
Начальник Головного управління військової розвідки України (ГУР) Кирило Буданов повідомив 31 грудня, що російські війська в Україні мають серйозні проблеми з артилерійськими боєприпасами, які стануть помітнішими до березня 2023 року.
Російські сили нині немає необхідного запасу артилерійських боєприпасів підтримки великомасштабних наступальних операцій.
ISW вважає, що обмеження на боєприпаси частково завадять російським силам підтримувати високий темп операцій у районі Бахмута найближчим часом.
Виснаження запасів артилерійських боєприпасів російських збройних сил, ймовірно, вплине на їхню здатність проводити активні операції та в інших місцях в Україні.
Росіяни вже виснажили запаси боєприпасів у Білорусі, є ще одним показником того, що відновлення великомасштабного російського наступу з Білорусі в найближчі місяці є малоймовірним.
Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що "Укроборонпром" налагодив виробництво снарядів калібру 152 та 122 мм, але тоді стояло питання нарощування обсягів.
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