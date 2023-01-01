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Дефицит снарядов для артиллерии ударит по темпам операций России, - ISW

Фото: дефицит снарядов для артиллерии ударит по темпам операций России (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские силы истощают свои запасы артиллерийских боеприпасов. В результате им будет трудно поддерживать текущий темп операций на определенных участках линии фронта в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

Начальник Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов сообщил 31 декабря, что российские войска в Украине испытывают серьезные проблемы с артиллерийскими боеприпасами, которые станут более заметными к марту 2023 года.

Российские силы в настоящее время не имеют необходимого запаса артиллерийских боеприпасов для поддержки крупномасштабных наступательных операций.

ISW считает, что ограничения на боеприпасы частично помешают российским силам поддерживать высокий темп операций в районе Бахмута в ближайшее время.

Истощение запасов артиллерийских боеприпасов российских вооруженных сил, вероятно, повлияет на их способность проводить активные операции и в других местах в Украине.

Россияне уже истощили запасы боеприпасов в Беларуси, является еще одним показателем того, что возобновление крупномасштабного российского наступления из Беларуси в ближайшие месяцы маловероятно.

Ключевые выводы аналитиков ISW

  • Российские силы нанесли еще один раунд ракетных ударов по критически важной инфраструктуре Украины, но с меньшей интенсивностью по сравнению с ранее массированными ударами.
  • Украина и Россия обменялись пленными, но разошлись в подсчетах их количества.
  • 31 декабря российские войска продолжали ограниченные контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции на линии Сватово-Кременная.
  • 31 декабря российские войска продолжили наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки-Донецка.
  • 29 декабря Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потеряла связь с последней действующей резервной линией электропередачи.
  • Российские силы продолжают операции на востоке Запорожской области и на южном направлении.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников заявил 31 декабря, что, что Кремль планирует закрыть свои границы для мужчин, объявить военное положение и начать очередную волну мобилизации "через неделю или около того".
  • Российские оккупационные власти продолжают усиливать репрессии на оккупированных территориях в ответ на действия украинских партизан.
  • Российские оккупационные власти продолжают создавать невыносимые условия жизни для жителей оккупированных территорий.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что "Укроборонпром" наладил производство снарядов калибра 152 и 122 мм, но тогда стоял вопрос наращивания объемов.

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