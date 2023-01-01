Дефицит снарядов для артиллерии ударит по темпам операций России, - ISW

Начальник Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов сообщил 31 декабря, что российские войска в Украине испытывают серьезные проблемы с артиллерийскими боеприпасами, которые станут более заметными к марту 2023 года.

Российские силы в настоящее время не имеют необходимого запаса артиллерийских боеприпасов для поддержки крупномасштабных наступательных операций.

ISW считает, что ограничения на боеприпасы частично помешают российским силам поддерживать высокий темп операций в районе Бахмута в ближайшее время.

Истощение запасов артиллерийских боеприпасов российских вооруженных сил, вероятно, повлияет на их способность проводить активные операции и в других местах в Украине.

Россияне уже истощили запасы боеприпасов в Беларуси, является еще одним показателем того, что возобновление крупномасштабного российского наступления из Беларуси в ближайшие месяцы маловероятно.

Ключевые выводы аналитиков ISW

Российские силы нанесли еще один раунд ракетных ударов по критически важной инфраструктуре Украины, но с меньшей интенсивностью по сравнению с ранее массированными ударами.

Украина и Россия обменялись пленными, но разошлись в подсчетах их количества.

31 декабря российские войска продолжали ограниченные контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции на линии Сватово-Кременная.

31 декабря российские войска продолжили наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки-Донецка.

29 декабря Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потеряла связь с последней действующей резервной линией электропередачи.

Российские силы продолжают операции на востоке Запорожской области и на южном направлении.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил 31 декабря, что, что Кремль планирует закрыть свои границы для мужчин, объявить военное положение и начать очередную волну мобилизации "через неделю или около того".

Российские оккупационные власти продолжают усиливать репрессии на оккупированных территориях в ответ на действия украинских партизан.

Российские оккупационные власти продолжают создавать невыносимые условия жизни для жителей оккупированных территорий.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что "Укроборонпром" наладил производство снарядов калибра 152 и 122 мм, но тогда стоял вопрос наращивания объемов.

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