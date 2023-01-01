Дефицит снарядов для артиллерии ударит по темпам операций России, - ISW

Российские силы истощают свои запасы артиллерийских боеприпасов. В результате им будет трудно поддерживать текущий темп операций на определенных участках линии фронта в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).
Начальник Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов сообщил 31 декабря, что российские войска в Украине испытывают серьезные проблемы с артиллерийскими боеприпасами, которые станут более заметными к марту 2023 года.
Российские силы в настоящее время не имеют необходимого запаса артиллерийских боеприпасов для поддержки крупномасштабных наступательных операций.
ISW считает, что ограничения на боеприпасы частично помешают российским силам поддерживать высокий темп операций в районе Бахмута в ближайшее время.
Истощение запасов артиллерийских боеприпасов российских вооруженных сил, вероятно, повлияет на их способность проводить активные операции и в других местах в Украине.
Россияне уже истощили запасы боеприпасов в Беларуси, является еще одним показателем того, что возобновление крупномасштабного российского наступления из Беларуси в ближайшие месяцы маловероятно.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что "Укроборонпром" наладил производство снарядов калибра 152 и 122 мм, но тогда стоял вопрос наращивания объемов.
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