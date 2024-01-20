Дефицит рабочих и врачей. Спрос на какие вакансии в Украине вырос за время войны
Главным вызовом для работодателей за время войны в Украине стал дефицит кадров. Хотя рынок труда постепенно восстановился, во многих отраслях до сих пор наблюдается нехватка специалистов. Наибольший спрос – на рабочие профессии, медиков, работников сферы обслуживания и торговли.
РБК-Украина рассказывает, кого ищут работодатели во время войны и в чем причина кадрового голода.
При подготовке использовались публикации портала Государственной службы занятости, аналитические материалы, предоставленные порталом поиска работы Work.ua.
В каких сферах не хватает работников
Полномасштабное вторжение РФ в Украину привело к критической ситуации на рынке труда. В первые месяцы войны количество предложений работы сократилось в 10 раз, при этом конкуренция на одну вакансию выросла в 7 раз.
Однако со временем произошли кардинальные перемены. По данным исследования Work.ua, в декабре 2023 наблюдалась самая низкая конкуренция среди соискателей за последние три года.
При этом работодателям труднее всего находить работников на вакансии в категориях "Медицина, фармацевтика" и "Рабочие специальности, производство".
Вакансии врача УЗИ (скриншот Work.ua)
В рейтинг вакансий с наименьшим количеством отзывов от соискателей регулярно попадают должности врачей (эндоскописта, гастроэнтеролога, эндокринолога, врача УЗИ, педиатра, семейного врача, зубного техника) и рабочие специальности (горняк, жестянщик, порезчик, пилорамщик, тонировщик, кровельщик).
Зарплаты по вакансии пилорамщика (скриншот Work.ua)
Со своей стороны, в Государственной службе занятости отмечают, что структура вакансий в профессиональном разрезе существенно не изменилась. Профессии, которые имели спрос до полномасштабного вторжения, актуальны и сейчас.
Большинство вакансий насчитывается:
- на предприятиях перерабатывающей промышленности (18% от общего количества вакансий);
- в торговле (16%);
- в образовании (13%);
- в сельском хозяйстве (9%);
- в здравоохранении (8%);
- на транспорте и почтовой деятельности (7%);
- в государственном управлении (7%).
Кого ищут работодатели
На портале поиска работы Work.ua лидером по количеству вакансий остается категория "Рабочие специальности, производство" (17408 вакансий в декабре 2023). Также среди лидеров предложения работы в "Сфере обслуживания" (16 821), "Продажа, закупка" (13 145), "Розничная торговля" (12 174), "Логистика, склад, ВЭД" (10 080).
Много вакансий есть в сфере промышленности (скриншот Work.ua)
Работодателям труднее всего получать отзывы от специалистов рабочих профессий: горняка, резчика, машиниста тепловоза, инструментальщика, специалиста по камнеобработке, специалиста холодильного оборудования.
В Госслужбу занятости работодатели подают больше всего запросов на следующие профессии:
- продавец, кассир;
- водитель, тракторист;
- уборщик;
- бухгалтер;
- швея;
- учитель;
- охранник;
- медсестра;
- повар;
- слесарь-ремонтник, токарь, слесарь-сантехник;
- электромонтер, электрогазосварщик.
Вакансия швеи востребована во время войны (скриншот Work.ua)
Почему возник дефицит кадров
Главными причинами кадрового голода в Украине стала миграция населения как внутри страны, так и за границу, а также мобилизация в ряды Сил обороны.
Дефицит кадров наблюдается не только в прифронтовых, но и западных областях. В первом случае работодателям сложно найти работников, поскольку значительная часть населения уехала в поисках безопасности.
При этом западные регионы сталкиваются с большой конкуренцией среди работодателей. В Work.ua приводят пример Закарпатья, где рынок труда восстановился на 167% – работодателей стало значительно больше, чем до полномасштабного вторжения, но кандидатов на всех просто не хватает.
Мобилизация повлекла за собой нехватку рабочих профессий, которые принято считать "мужскими". К примеру, с дефицитом столкнулся агропромышленный сектор, горнодобывающая и другие виды тяжелой промышленности, транспортная отрасль, строительство.
Аналитики Work.ua отмечают, что для преодоления кадрового кризиса работодатели готовы нанимать людей с меньшим опытом и инвестировать ресурсы в обучение сотрудников. Также предлагают более высокие зарплаты, чтобы привлечь лучшие кадры. Компании создают программы адаптации и трудоустройства ветеранов и обучают женщин новым профессиям.
Ранее сообщалось, что показатель официальной безработицы в Украине упал в два раза. В декабре 2023 насчитывалось 96,1 тысяч зарегистрированных безработных, тогда как год назад - 186,5 тысяч.
Напомним, Минэкономики подготовило проект нового Трудового кодекса, который призван либерализовать законодательство и повысить конкурентоспособность бизнеса.