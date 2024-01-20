Дефицит рабочих и врачей. Спрос на какие вакансии в Украине вырос за время войны

Главным вызовом для работодателей за время войны в Украине стал дефицит кадров. Хотя рынок труда постепенно восстановился, во многих отраслях до сих пор наблюдается нехватка специалистов. Наибольший спрос – на рабочие профессии, медиков, работников сферы обслуживания и торговли.

РБК-Украина рассказывает, кого ищут работодатели во время войны и в чем причина кадрового голода.

В каких сферах не хватает работников

Полномасштабное вторжение РФ в Украину привело к критической ситуации на рынке труда. В первые месяцы войны количество предложений работы сократилось в 10 раз, при этом конкуренция на одну вакансию выросла в 7 раз.

Однако со временем произошли кардинальные перемены. По данным исследования Work.ua, в декабре 2023 наблюдалась самая низкая конкуренция среди соискателей за последние три года.

При этом работодателям труднее всего находить работников на вакансии в категориях "Медицина, фармацевтика" и "Рабочие специальности, производство".

Вакансии врача УЗИ (скриншот Work.ua)

В рейтинг вакансий с наименьшим количеством отзывов от соискателей регулярно попадают должности врачей (эндоскописта, гастроэнтеролога, эндокринолога, врача УЗИ, педиатра, семейного врача, зубного техника) и рабочие специальности (горняк, жестянщик, порезчик, пилорамщик, тонировщик, кровельщик).

Зарплаты по вакансии пилорамщика (скриншот Work.ua)

Со своей стороны, в Государственной службе занятости отмечают, что структура вакансий в профессиональном разрезе существенно не изменилась. Профессии, которые имели спрос до полномасштабного вторжения, актуальны и сейчас.

Большинство вакансий насчитывается:

на предприятиях перерабатывающей промышленности (18% от общего количества вакансий);

в торговле (16%);

в образовании (13%);

в сельском хозяйстве (9%);

в здравоохранении (8%);

на транспорте и почтовой деятельности (7%);

в государственном управлении (7%).

Кого ищут работодатели

На портале поиска работы Work.ua лидером по количеству вакансий остается категория "Рабочие специальности, производство" (17408 вакансий в декабре 2023). Также среди лидеров предложения работы в "Сфере обслуживания" (16 821), "Продажа, закупка" (13 145), "Розничная торговля" (12 174), "Логистика, склад, ВЭД" (10 080).

Много вакансий есть в сфере промышленности (скриншот Work.ua)

Работодателям труднее всего получать отзывы от специалистов рабочих профессий: горняка, резчика, машиниста тепловоза, инструментальщика, специалиста по камнеобработке, специалиста холодильного оборудования.

В Госслужбу занятости работодатели подают больше всего запросов на следующие профессии:

продавец, кассир;

водитель, тракторист;

уборщик;

бухгалтер;

швея;

учитель;

охранник;

медсестра;

повар;

слесарь-ремонтник, токарь, слесарь-сантехник;

электромонтер, электрогазосварщик.

Вакансия швеи востребована во время войны (скриншот Work.ua)

Почему возник дефицит кадров

Главными причинами кадрового голода в Украине стала миграция населения как внутри страны, так и за границу, а также мобилизация в ряды Сил обороны.

Дефицит кадров наблюдается не только в прифронтовых, но и западных областях. В первом случае работодателям сложно найти работников, поскольку значительная часть населения уехала в поисках безопасности.

При этом западные регионы сталкиваются с большой конкуренцией среди работодателей. В Work.ua приводят пример Закарпатья, где рынок труда восстановился на 167% – работодателей стало значительно больше, чем до полномасштабного вторжения, но кандидатов на всех просто не хватает.

Мобилизация повлекла за собой нехватку рабочих профессий, которые принято считать "мужскими". К примеру, с дефицитом столкнулся агропромышленный сектор, горнодобывающая и другие виды тяжелой промышленности, транспортная отрасль, строительство.

Аналитики Work.ua отмечают, что для преодоления кадрового кризиса работодатели готовы нанимать людей с меньшим опытом и инвестировать ресурсы в обучение сотрудников. Также предлагают более высокие зарплаты, чтобы привлечь лучшие кадры. Компании создают программы адаптации и трудоустройства ветеранов и обучают женщин новым профессиям.