Дефіцит на професіоналів. Кому пропонують найвищі зарплати в Україні

Найбільшим попитом на українському ринку праці в 2023 році користуються кваліфіковані кадри. Роботодавці змагаються за професіоналів із досвідом та пропонують їм високі зарплати.

РБК-Україна зібрало список найбільш оплачуваних та затребуваних вакансій у матеріалі нижче.

Зарплати в Україні

Середній рівень зарплати цієї весни становить 16 тисяч гривень. Такі дані наводить портал пошуку роботи Work.ua.

По регіонах лідирує Київ, де медіанна зарплата досягла 19 тисяч грн (на підставі розміщених вакансій на сайті за останні 3 місяці). Друге місце у Львова – 17 тисяч гривень. У трійці лідерів за рівнем зарплат – Дніпро (16,5 тисячі грн).

При цьому максимальна середня зарплата в Україні – в діапазоні 25-52 тисяч гривень.

Кому платять найбільше

Найвищі зарплати українцям продовжують пропонувати у сфері інформаційних технологій (60–100 тисяч гривень).

Роботодавці готові платити в середньому 60 тисяч грн програмістам Javascript, IOS, 64 тисяч грн - претендентам на посаду Team lead, 70 тисяч грн - зарплата для вакансій програміст Java і C#, 85 тисяч грн - Angular-розробник та 100 тисяч грн у середньому - програмістам С++.

Скріншот Work.ua

У реаліях війни на ринку праці стали актуальними вакансії для військовослужбовців. Вони входять до п'ятірки найоплачуваніших (медіанна зарплата 72,5 тисячі грн).

Пропозиції на службу у лавах Збройних сил України в рамках мобілізації або за контрактом є у різних регіонах країни. Рівень оплати може залежати від звання та участі у виконанні бойових завдань.

Крім IT та військової сфери високі середні зарплати пропонують на таких посадах:

25 000 грн - автомеханік, автослюсар, виконроб, дизайнер інтер'єру, інженер з гарантії, категорійний менеджер, майстер СТО, менеджер з розвитку, менеджер ЗЕД, менеджер проектів, програміст ЧПУ, технолог меблів, спеціаліст з обробки каменю.

25 450 грн – веб дизайнер.

26 250 грн – зубний технік.

27 500 грн – 3D-візуалізатор, автоелектрик, дизеліст.

27 600 грн – керівник інтернет-магазину.

28 750 грн – менеджер по роботі з супермаркетами.

29 000 грн – головний інженер, координатор зі збуту.

30 000 грн – арматурник, бізнес-аналітик, продюсер, регіональний менеджер, рихтувальник, ріелтор, тонувальник.

41 500 грн – водій-міжнародник.

52 500 грн – медіабаєр.

Водночас, низькооплачуваними залишаються посади бібліотекаря, майстра виробничого навчання, прибиральника, санітара, мийника посуду, музичного керівника, соцпрацівника, асистента ветеринарного лікаря, оператора атракціонів, покоївок. За такими вакансіями діапазон зарплат становить 7900 – 10500 грн.

Кваліфіковані кадри в дефіциті

Роботодавці шукають працівників з досвідом та високою кваліфікацією, тоді як конкуренція серед претендентів стає меншою.

У Державній службі зайнятості наголошують, що професійно-кваліфікаційний дисбаланс в Україні став проблемою.

Роботодавці пропонують високий рівень оплати праці кадрам із досвідом роботи з виконання складних завдань або за роботу в особливих умовах. Наприклад, 70 тисяч грн – по вакансії ливарника металів та сплавів, 60 тисяч грн – слюсарю-інструментальникові, 50 тисяч грн – ковалю на молотах та пресах.

Найбільший попит спостерігається саме на кваліфікованих представників робітничих спеціальностей. Проте серед зареєстрованих у ДСЗ безробітних на початку травня 43% мали вищу освіту, а в окремих містах - 60% та більше.

За даними Work.ua, нестача кваліфікованих кадрів є головним викликом на ринку праці зараз.

Серед шляхів виходу із ситуації експерти пропонують роботодавцям розглядати кандидатами на посаду молодих фахівців та професіоналів старшого віку, переглянути підхід до професій, які раніше вважалися "чоловічими". Актуально впроваджувати програми підвищення кваліфікації, активніше працевлаштовувати ветеранів та ВПО.