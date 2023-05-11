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Дефіцит позаду. Українцям обіцяють більше овочів, на ринку будуть херсонські помідори

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Четвер 11 травня 2023 14:29
Дефіцит позаду. Українцям обіцяють більше овочів, на ринку будуть херсонські помідори Фото: українцям обіцяють більше овочів, на ринку будуть херсонські помідори (pixabay)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна пройшла дефіцит овочів борщового набору. Ціни на ринку мають врегулюватися після збору врожаю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького в ефірі телемарафону.

За його словами, можна чітко зафіксувати два тренди в контексті вирощування овочів.

"Один з них це те, що на деокупованій Херсонщині та частині Миколаївщини вже відбувається і плануються посіви цього року, в тому числі томатів, яких було в дефіциті частково минулого року. Плюс є зростання, близько 10-15% ми бачимо на Одещині", - сказав він.

Висоцький також зазначив, що збільшуються у площі по центральному ланцюгу вирощування кількості овочів борщового набору, не баштанних культур, а саме моркви, цибулі, капусти, картоплі, буряку червоного. В цих регіонах промислове вирощення збільшується на 20-30%.

"З урахуванням цих факторів, очевидно, що найбільший дефіцит з точки зору овочів борщового набору Україна пройшла. І зі збором умовно з осені, з серпня, коли буде масово збиратися урожай, ситуація буде більш позитивна. Ми очікуємо зменшення імпорту, який був досить великий, і врегулювання цінової ситуації", - сказав він.

Буряк і цукор

Заступник міністра зазначив, що відбувається досить суттєве збільшення посівних площ буряка. За його словами, це зростання десь на 20-25% посівних площ порівняно з попереднім роком.

Окрім того, наразі прогнозують, що може бути виробництво близько 1,5 млн тонн цукру. При цьому внутрішній ринок наразі становить десь 900 тисяч.

Нагадаємо, у березні суттєво подорожчали овочі, проте подешевшали крупи.

РБК-Україна також писало, чи чекати на дефіцит фруктів в Україні та що буде з цінами.

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Міністерство аграрної політики
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