Дефіцит персоналу? Кому простіше знайти роботу в готелях і ресторанах: думка експерта

Чому виник дефіцит персоналу

За словами власниці компанії "Ресторанний консалтинг Ольги Насонової", нестача персоналу сформувалась на тлі масового виїзду жінок за кордон, а також мобілізаційних процесів.

Наприклад ще у 2022 році суттєво бракувало кондитерів, адже це - специфічна жіноча професія. Тим часом в цілому ситуація з персоналом була більш-менш стабільною (навіть у прифронтових містах).

З другої половини 2023 року почала "вимальовуватись" проблема дефіциту чоловічої частини персоналу. Готельєри та ресторатори у регіонах жаліються, що втратили багато співробітників-чоловіків: сантехніків, електриків, охоронців, кухарів, барменів.

Когось забрали на фронт, хтось звільнився або ж просто не виходить на роботу - через страх бути мобілізованим.

"Дефіцит почав з'являтися, коли стало зрозуміло, що закон про мобілізацію набере чинності. Бо в ресторанному бізнесі бронювання не передбачено. Я знаю випадки, коли чоловіки вирішували деякий час не ходити на роботу і "відсидітись" вдома, або навіть змінювали сферу діяльності. Бо ресторани й готелі - місця публічні, в будь-який момент туди може завітати ТЦК", - пояснила Насонова у розмові з РБК-Україна.

Кому простіше знайти роботу в готелях і ресторанах

Дехто з рестораторів, зрозумівши, що з чоловічою частиною персоналу можуть бути проблеми, почав заздалегідь наймати на роботу більше жінок і зменшив кількість співробітників-чоловіків до мінімуму.

Відтак у деяких ресторанних мережах частка жіночого персоналу склала 80-90% (йдеться, перш за все, про великі міста). Для таких мереж вступ у силу закону про мобілізацію не став великою проблемою.

Експерт уточнила, що серед співробітників-чоловіків - переважно або дуже молоді люди (до 25 років), або ж ті, хто з певних причин має відстрочку.

Проте і з жінками у секторі HoReCa теж дефіцит - на тлі масового виїзду за кордон і працевлаштування там. Йдеться, перш за все, про такі спеціальності як офіціант, бариста, кондитер, кухар холодного процесу, покоївка.

"Але з жінками ситуація в Україні простіша, бо достатньо запропонувати їм вищу зарплату і кращі умови праці - і вони залишаться тут працювати. Є нестача жіночого персоналу, але вона не критична", - розповіла Насонова.

Водночас, за її словами, повною мірою жінки не можуть компенсувати нестачу чоловічої робочої сили, адже існують традиційно чоловічі спеціальності, де жінкам просто фізично важко (вантажники, бармени, обробники м'яса). На кухні також більше працюють чоловіки - по 12 годин на ногах, плюс ще треба працювати руками.

Прогноз експерта

Поточний стан справ, на думку експерта, тимчасовий. Головне для рестораторів зараз - пережити відносно короткий період, коли не вистачатиме персоналу і клієнтів.

Насонова зауважила, що у 2025 році дефіциту персоналу в сегменті HoReCa може вже не бути, тож ресторанний і готельний бізнеси будуть одним з небагатьох секторів, що генеруватиме стабільний дохід

Водночас не пережити поточну ситуацію можуть маленькі або ж "сімейні" заклади, власники яких не мають фінансової "подушки" для важких часів.

"До половини з них можуть зачинитися. Знаю, наприклад, що в деяких селах і маленьких містечках у закладах наразі немає ні відвідувачів, ні персоналу. Водночас у великих містах ситуація все-таки значно краща", - констатувала Насонова.