Дефіцит нікуди не зникне: як функціонує валютний ринок України та що буде з курсом долара

Як повідомив Лепушинський зараз НБУ проводить політику "керованої гнучкості" курсу. Вона полягає в тому, що курс реагує на те, як змінюється баланс попиту і та пропозиції на валютного ринку.

Однак специфіка Україну в тому, що економіка перебуває під впливом війни.

"У нас дуже значний дефіцит бюджету об'єктивний, бо в нас значні потреби бюджету. Відповідно ці гроші, якими держава фінансує в тому числі обороноздатність і інші свої функції, вони потрапляють на валютний ринок в тому числі", - сказав він.

Як зазначив Лепушинський, відповідно, поки буде дефіцит бюджету, "курс свого рівноважного рівня сам не знайде, тобто все одно потрібно втручання Національного банку".

"У нас постійно буде структурний дефіцит валюти. Допоки, скоріш за все, в нас така економіка у стані війни і великі видатки бюджету, дефіцит валюти буде зберігатися", - додав банкір.

Керована гнучкість

Лепушинський повідомив, що для валютного ринку важливо, щоб не формувалася певна впевненість, що курс буде рухатись в одному напрямку, оскільки він якщо він буде рухатись в одному напрямку і всі очікують, що він буде рухатись в тому напрямку, значить буде рости попит на валюту та вимиватися резерви НБУ.

"Задача НБУ формувати очікування на валютному ринку що курс може рухатися в двох напрямках. І як ми бачимо, він і рухається в двох напрямках. Наша задача забезпечити, щоби курс рухався. Коли цей дефіцит зменшиться, щоб він укріплювався, коли розширюється, щоб він відповідно рухався в бік знецінення і щоби оця імовірність вона існувала як укріплення, так і знецінення", - додав банкір.