Дефіцит кадрів. Українців у Чехії запрошують на роботу в медицині і соціальній сфері
Українські біженці у Чехії можуть заповнити вакансії у сфері охорони здоров’я та соціальних послуг. Про це заявив міністр праці Чехії Маріан Юречка.
Українці вже працюють у цих сферах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на euractiv.com.
Міністр праці Чехії Маріан Юречка оцінив успіх інтеграції українських біженців. Він зазначив, Чехія є "найуспішнішою країною" в інтеграції новоприбулих. Із 373 000 українських біженців (включно з дітьми та пенсіонерами) 123 000 осіб із візами тимчасового захисту зараз мають роботу.
"Соціальні служби, як і інші сфери, перебувають у ситуації, коли не вистачає людських ресурсів. Одне із можливих рішень – звернутися до людей із числа українських біженців, які могли б працювати у сфері охорони здоров'я та соціальних послуг", – сказав міністр праці.
Урядовець додав, що залишається проблема визнання освіти та мовний барєр, але над цим намагаються працювати.
За словами міністра, біженці вже працюють у соціальних службах та в медичних закладах. Вони також заповнили вакансії в інших сферах, де тривалий час не вистачало працівників.
"Чехія насправді є найуспішнішою країною з точки зору адаптації та інтеграції українських біженців завдяки залученню всього суспільства та компаній. На сьогодні понад 123 тисячі біженців працюють. Ці люди платять мільярди крон страхових внесків і податків. Вони допомагають на ринку праці там, де ми не можемо заповнити в довгостроковій перспективі", – додав він.
Чиновник зауважив, що ринок праці країни не може обійтися без іноземців.
Нагадаємо, ми писали, які будуть зміни для українських біженців у Чехії наступного року. Сенат схвалив продовження тимчасового захисту до 2025 року.
Також ми розповідали, скільки українських біженців працюють у Чехії. Згідно із опитування, повну або часткову зайнятість мали 72% біженців працездатного віку.
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