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Дефіцит кадрів. В Україні знайшли несподіване вирішення проблеми

Під час відбудови Україні суттєво не вистачатиме працівників (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Україні під час відбудови не вистачатиме до 4,5 млн працівників, однак ефективна соціальна політика може повернути на ринок праці до 1,5 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням результати дослідження, проведеного за ініціативи Міністерства соціальної політики.

Вплив повномасштабної війни на ринок праці

Ініційоване Мінсоцполітики дослідження було проведене з метою напрацювання найкращих рішень для реформування системи соціальних послуг в Україні - з урахуванням позитивного міжнародного досвіду.

Згідно з його результатами, під час відбудови нашій країні не вистачатиме до 4,5 млн працівників.

Уточнюється, що у 2021 році кількість працездатного населення України становила 17,1 млн працівників, однак у результаті повномасштабного вторгнення РФ ця цифра зменшилась на 2,8 млн працівників.

Як можна збільшити кількість кадрів в Україні

На думку експертів, допомогти розв'язати проблему з недостатньою кількістю працівників в Україні може активне залучення вразливих груп до економічного життя країни.

Згідно з дослідженням, впровадження ефективної соціальної політики (зокрема, розвиток соціальних послуг в Україні до 2032 року), дозволить залучити до економічного життя країни близько 1,5 млн осіб з інвалідністю.

Зазначається, що станом на сьогодні в Україні працевлаштовано трохи більше 480 тис. людей з інвалідністю із 2,7 млн - тобто менше 18%. При цьому близько 1,5 млн з них мають третю групу інвалідності й не потребують особливих пристосувань робочих місць.

Тим часом якщо залучити до ринку праці 50% людей з інвалідністю, очікуваний дефіцит робочої сили скоротиться до 3 млн осіб.

Результати дослідження (інфографіка: msp.gov.ua)

Як приклад наводиться відсоток офіційно працевлаштованих осіб з інвалідністю у деяких країнах ЄС (за даними European Disability Forum):

  • Польща - 43,3%
  • Швеція - 58,4%
  • Румунія - 46,3%

Як можна шукати роботу в умовах війни

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як центри зайнятості визначають підходящі для українців вакансії під час війни, адже у період дії воєнного стану процес підбору роботи для безробітних ґрунтується на низці ключових критеріїв.

Не слід забувати й про те, що зареєстровані безробітні в Україні зобов’язані відвідувати центр зайнятості щонайменше раз на 30 днів. Хоча винятками можуть бути форс-мажорні обставини, такі як карантин, надзвичайна ситуація або воєнний стан.

За таких обставин безробітні можуть підтверджувати свій статус дистанційно - використовуючи телефон або електронну пошту (також не рідше ніж раз на 30 днів).

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