Дефіцит кадрів. В Україні знайшли несподіване вирішення проблеми

Україні під час відбудови не вистачатиме до 4,5 млн працівників, однак ефективна соціальна політика може повернути на ринок праці до 1,5 млн осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням результати дослідження, проведеного за ініціативи Міністерства соціальної політики.
Ініційоване Мінсоцполітики дослідження було проведене з метою напрацювання найкращих рішень для реформування системи соціальних послуг в Україні - з урахуванням позитивного міжнародного досвіду.
Згідно з його результатами, під час відбудови нашій країні не вистачатиме до 4,5 млн працівників.
Уточнюється, що у 2021 році кількість працездатного населення України становила 17,1 млн працівників, однак у результаті повномасштабного вторгнення РФ ця цифра зменшилась на 2,8 млн працівників.
На думку експертів, допомогти розв'язати проблему з недостатньою кількістю працівників в Україні може активне залучення вразливих груп до економічного життя країни.
Згідно з дослідженням, впровадження ефективної соціальної політики (зокрема, розвиток соціальних послуг в Україні до 2032 року), дозволить залучити до економічного життя країни близько 1,5 млн осіб з інвалідністю.
Зазначається, що станом на сьогодні в Україні працевлаштовано трохи більше 480 тис. людей з інвалідністю із 2,7 млн - тобто менше 18%. При цьому близько 1,5 млн з них мають третю групу інвалідності й не потребують особливих пристосувань робочих місць.
Тим часом якщо залучити до ринку праці 50% людей з інвалідністю, очікуваний дефіцит робочої сили скоротиться до 3 млн осіб.
Результати дослідження (інфографіка: msp.gov.ua)
Як приклад наводиться відсоток офіційно працевлаштованих осіб з інвалідністю у деяких країнах ЄС (за даними European Disability Forum):
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як центри зайнятості визначають підходящі для українців вакансії під час війни, адже у період дії воєнного стану процес підбору роботи для безробітних ґрунтується на низці ключових критеріїв.
Не слід забувати й про те, що зареєстровані безробітні в Україні зобов’язані відвідувати центр зайнятості щонайменше раз на 30 днів. Хоча винятками можуть бути форс-мажорні обставини, такі як карантин, надзвичайна ситуація або воєнний стан.
За таких обставин безробітні можуть підтверджувати свій статус дистанційно - використовуючи телефон або електронну пошту (також не рідше ніж раз на 30 днів).
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