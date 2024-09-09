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Дефицит кадров. В Украине нашли неожиданное решение проблемы

Во время восстановления Украине будет существенно не хватать работников (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украине во время восстановления будет не хватать до 4,5 млн работников, однако эффективная социальная политика может вернуть на рынок труда до 1,5 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования, проведенного по инициативе Министерства социальной политики.

Влияние полномасштабной войны на рынок труда

Инициированное Минсоцполитики исследование было проведено с целью наработки лучших решений для реформирования системы социальных услуг в Украине - с учетом положительного международного опыта.

Согласно его результатам, во время восстановления нашей стране будет не хватать до 4,5 млн работников.

Уточняется, что в 2021 году количество трудоспособного населения Украины составило 17,1 млн работников, однако в результате полномасштабного вторжения РФ эта цифра уменьшилась на 2,8 млн работников.

Как можно увеличить количество кадров в Украине

По мнению экспертов, помочь решить проблему с недостаточным количеством работников в Украине может активное вовлечение уязвимых групп в экономическую жизнь страны.

Согласно исследованию, внедрение эффективной социальной политики (в частности, развитие социальных услуг в Украине до 2032 года) позволит вовлечь в экономическую жизнь страны около 1,5 млн лиц с инвалидностью.

Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день в Украине трудоустроено чуть более 480 тыс. человек с инвалидностью из 2,7 млн - то есть менее 18%. При этом около 1,5 млн из них имеют третью группу инвалидности и не нуждаются в особых приспособлениях рабочих мест.

Между тем, если привлечь к рынку труда 50% людей с инвалидностью, ожидаемый дефицит рабочей силы сократится до 3 млн человек.

Результаты исследования (инфографика: msp.gov.ua)

В качестве примера приводится процент официально трудоустроенных лиц с инвалидностью в некоторых странах ЕС (по данным European Disability Forum):

  • Польша - 43,3%
  • Швеция - 58,4%
  • Румыния - 46,3%

Как можно искать работу в условиях войны

Напомним, ранее мы рассказывали, как центры занятости определяют подходящие для украинцев вакансии во время войны, ведь в период действия военного положения процесс подбора работы для безработных основывается на ряде ключевых критериев.

Не следует забывать и о том, что зарегистрированные безработные в Украине обязаны посещать центр занятости по меньшей мере раз в 30 дней. Хотя исключениями могут быть форс-мажорные обстоятельства, такие как карантин, чрезвычайная ситуация или военное положение.

При таких обстоятельствах безработные могут подтверждать свой статус дистанционно - используя телефон или электронную почту (также не реже раза в 30 дней).

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