Дефіцит кадрів. Названі найбільш затребувані вакансії в ритейлі

В розрізі професій, за її словами, найбільш затребувані і найбільш дефіцитні за останні 12 місяців - продавці-консультанти, касири, охоронці, керівники магазинів, заступники керівника, вантажники, водії.

Так, асоціація ритейлерів України спільно з онлайн платформою з пошуку роботи robota.ua підрахували RR-індекс, який показує співвідношення активних кандидатів, які взаємодіють з вакансією, до кількості вакансій на ринку за вибраними параметрами.

"З цими даними, гострий дефіцит кандидатів є на посаду продавця-консультант – RR-індекс складає 1,6. На другому місці по дефіциту з коефіцієнтом 3,4 – посада касира. Серед посад, які мають дефіцит кандидатів також є посади вантажника та водія", - коментує представниця RAU.

Ринок праці в Україні

З початку повномасштабної війни у багатьох сферах ринку праці спостерігається дефіцит кадрів. Особливо не вистачає фахівців професій, які зазвичай вважалися "чоловічими". Крім того, зараз в Україні спостерігається дефіцит кадрів із низки професій. Зокрема, критично не вистачає швачок, електромонтерів, слюсарів-сантехніків, токарів.

При цьому роботодавці готові залучати жінок на нетипові посади, а українки активніше відгукуються на такі вакансії та проходять перекваліфікацію.