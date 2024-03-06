Дефицит кадров. Названы наиболее востребованные вакансии в ритейле

В разрезе профессий, за ее словами, наиболее востребованные и дефицитные за последние 12 месяцев - продавцы-консультанты, кассиры, охранники, руководители магазинов, заместители руководителя, грузчики, водители.

Так, ассоциация ритейлеров Украины совместно с онлайн платформой по поиску работы robota.ua подсчитали RR-индекс, который показывает соотношение активных кандидатов, взаимодействующих с вакансией, к количеству вакансий на рынке по выбранным параметрам.

"По этим данным, острый дефицит кандидатов на должность продавца-консультанта - RR-индекс составляет 1,6. На втором месте по дефициту с коэффициентом 3,4 - должность кассира. Среди должностей, которые имеют дефицит кандидатов, также есть должности грузчика и водителя", - комментирует представитель RAU.

Рынок труда в Украине

С начала полномасштабной войны во многих сферах рынка труда наблюдается дефицит кадров. Особо не хватает специалистов профессий, которые обычно считались "мужскими". Кроме того, сейчас в Украине наблюдается дефицит кадров по ряду профессий. В частности, критически не хватает швей, электромонтеров, слесарей-сантехников, токарей.

При этом работодатели готовы привлекать женщин на нетипичные должности, а украинки активнее откликаются на такие вакансии и проходят переквалификацию.