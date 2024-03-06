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Дефицит кадров. Названы наиболее востребованные вакансии в ритейле

Фото: какие вакансии наиболее востребованы в ритейле в Украине (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Наталия Гурковская

Сейчас в Украине в целом и в ритейле, в частности, наблюдается очень большой дефицит кадров. Главными причинами этого является миграция граждан за границу и мобилизация.

Об этом в комментарии для материала РБК-Украина рассказала руководитель отдела аналитики Ассоциации ритейлеров Украины Яна Ермакова.

В разрезе профессий, за ее словами, наиболее востребованные и дефицитные за последние 12 месяцев - продавцы-консультанты, кассиры, охранники, руководители магазинов, заместители руководителя, грузчики, водители.

Так, ассоциация ритейлеров Украины совместно с онлайн платформой по поиску работы robota.ua подсчитали RR-индекс, который показывает соотношение активных кандидатов, взаимодействующих с вакансией, к количеству вакансий на рынке по выбранным параметрам.

"По этим данным, острый дефицит кандидатов на должность продавца-консультанта - RR-индекс составляет 1,6. На втором месте по дефициту с коэффициентом 3,4 - должность кассира. Среди должностей, которые имеют дефицит кандидатов, также есть должности грузчика и водителя", - комментирует представитель RAU.

Рынок труда в Украине

С начала полномасштабной войны во многих сферах рынка труда наблюдается дефицит кадров. Особо не хватает специалистов профессий, которые обычно считались "мужскими". Кроме того, сейчас в Украине наблюдается дефицит кадров по ряду профессий. В частности, критически не хватает швей, электромонтеров, слесарей-сантехников, токарей.

При этом работодатели готовы привлекать женщин на нетипичные должности, а украинки активнее откликаются на такие вакансии и проходят переквалификацию. 

 

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