Дефіцит кадрів в агросекторі: українські жінки освоюють трактори та комбайни

За його словами, багато аграріїв пішли на фронт прямо зі своїх робочих місць – із кабін тракторів і комбайнів. Підготовка таких фахівців потребує кількох років, тому господарства змушені адаптуватися, зокрема, залучаючи жінок на посади, які традиційно вважалися чоловічими.

Окрім цього, для вирішення кадрової проблеми агропідприємства інвестують у сучасну техніку, яка дозволяє зменшити потребу в ручній праці. У 2025 році держава планує виділити 6 мільярдів гривень на підтримку аграрного сектору. Кошти спрямують на розвиток тваринництва, переробку продукції, розмінування полів та вдосконалення систем зрошення.

Попри труднощі, у 2024 році українські аграрії досягли значних успіхів, зібравши 75 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Експорт цієї продукції забезпечив рекордні валютні надходження для країни.