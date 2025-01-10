Дефіцит кадрів в агросекторі: українські жінки освоюють трактори та комбайни

У сільському господарстві України жінки дедалі частіше замінюють чоловіків на посадах трактористів та комбайнерів. Це зумовлено гострим дефіцитом кадрів, адже близько 200 тисяч аграріїв зараз служать у ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв’ю міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля виданню UA.News.
За його словами, багато аграріїв пішли на фронт прямо зі своїх робочих місць – із кабін тракторів і комбайнів. Підготовка таких фахівців потребує кількох років, тому господарства змушені адаптуватися, зокрема, залучаючи жінок на посади, які традиційно вважалися чоловічими.
Окрім цього, для вирішення кадрової проблеми агропідприємства інвестують у сучасну техніку, яка дозволяє зменшити потребу в ручній праці. У 2025 році держава планує виділити 6 мільярдів гривень на підтримку аграрного сектору. Кошти спрямують на розвиток тваринництва, переробку продукції, розмінування полів та вдосконалення систем зрошення.
Попри труднощі, у 2024 році українські аграрії досягли значних успіхів, зібравши 75 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Експорт цієї продукції забезпечив рекордні валютні надходження для країни.
Раніше РБК-Україна писало, що ринок праці в Україні стикається з кадровою кризою: попри збільшення кількості вакансій, заповнити їх стає дедалі складніше. Мобілізація та інші обмеження для чоловіків змушують роботодавців звертати увагу на жінок як на ключовий ресурс для подолання дефіциту персоналу. За даними досліджень, 34% компаній вважають залучення жінок ефективним рішенням цієї проблеми.
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