Дефицит кадров в агросекторе: украинские женщины осваивают тракторы и комбайны

По его словам, многие аграрии ушли на фронт прямо со своих рабочих мест - из кабин тракторов и комбайнов. Подготовка таких специалистов требует нескольких лет, поэтому хозяйства вынуждены адаптироваться, в частности, привлекая женщин на должности, которые традиционно считались мужскими.

Кроме этого, для решения кадровой проблемы агропредприятия инвестируют в современную технику, которая позволяет уменьшить потребность в ручном труде. В 2025 году государство планирует выделить 6 миллиардов гривен на поддержку аграрного сектора. Средства направят на развитие животноводства, переработку продукции, разминирование полей и совершенствование систем орошения.

Несмотря на трудности, в 2024 году украинские аграрии достигли значительных успехов, собрав 75 миллионов тонн зерновых и масличных культур. Экспорт этой продукции обеспечил рекордные валютные поступления для страны.