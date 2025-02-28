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Дефіцит газу після атак РФ загрожує тарифам: депутат закликав включити "Укрнафту" до пільгових поставок

Фото: депутат закликав включити "Укрнафту" до пільгових поставок (ukrnafta.com)
Автор: Олександр Мороз

Народний депутат Олексій Кучеренко закликав уряд терміново включити ПАТ "Укрнафта" до механізму пільгових поставок (ПСО), щоб захистити населення від зростання тарифів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Ви всі розумієте наскільки важливо зараз втримати ціну на газ для населення, тарифи на тепло та на електроенергію", – наголосив Кучеренко.

Він підкреслив, що минулого року керівництво «Нафтогазу» наполягало на переході до ринкових цін, але зараз зрозуміло, що це неможливо. Нині компанія  змушена купувати значні обсяги газу в ЄС за високими цінами через недостатні запаси в підземних сховищах.

"Через низькі стартові запаси газу в ПСГ перед опалювальним сезоном 2024/2025, температури нижче норми та атаки на газову інфраструктуру, дефіцит групи НАК «Нафтогаз України» для підтримки рівня запасів ПСГ на кінець 2025 р. на рівні минулого року складає 4,8 млрд м3", – зазначив депутат.

За його даними, ПАТ "Укрнафта" у 2024 році збільшила видобуток газу на 6,6% – до 1,168 млрд м³, реалізуючи всі обсяги за ринковими цінами. А включення цих ресурсів до системи ПСО дозволить частково компенсувати дефіцит "Нафтогазу".

"Враховуючи проблемний баланс газу державної компанії "Нафтогаз" вважаю, що одним з важливих варіантів "помʼякшення" ситуації має стати включення в механізм ПСО державної компанії "Укрнафта", яка входить в групу "Нафтогаз", – підкреслив депутат.

Кучеренко вже направив відповідне депутатське звернення та закликав уряд негайно ухвалити це рішення.

Нагадаємо, аналітик газового ринку ExPro Consulting Михайло Свищо заявив, що опалювальний сезон 2025 – 2026 років ризикує стати серйозним викликом для енергосистеми через регуляторні перешкоди та подорожчання газу в Європі. На його думку, Україні слід переглянути механізм газового ПСО, щоб створити сприятливі умови для імпорту газу не лише "Нафтогазом", а й приватними компаніями.

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Нафтогаз УкраїниУкрнафта