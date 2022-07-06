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Дефицит газа в Украине покроют за счет твердого топлива: что планируют сжигать в котельных

Фото: котельные в Украине могут перевести на твердое топливо (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

В Минрегионе в сотрудничестве с органами местного самоуправления прорабатывают вопрос о возможности перевода котельных по сжиганию природного газа на альтернативные виды топлива. Пеллеты, дрова, щепа, солома, торф будут сжигаться с использованием передвижных твердотопливных котельных.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев".

"Это позволит заменить природный газ местными видами топлива в наиболее критическое время отопительного периода. Например, во время перебоев поставок природного газа", - говорится в ответе Минрегиона на запрос РБК-Украина.

Кроме того, местные власти должны провести разъяснительную кампанию для людей, чтобы они уже сейчас начинали базовое утепление своих жилищ, квартир и домов с использованием энергосберегающих технологий, добавили в министерстве.

Как сообщало РБК-Украина, в зимний период Украина с экспорта электроэнергии в Европу сможет перейти на импорт, увеличив технические возможности для этого. Нехватка может составить до 1,5 ГВт.

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