Дефицит газа в Украине покроют за счет твердого топлива: что планируют сжигать в котельных

В Минрегионе в сотрудничестве с органами местного самоуправления прорабатывают вопрос о возможности перевода котельных по сжиганию природного газа на альтернативные виды топлива. Пеллеты, дрова, щепа, солома, торф будут сжигаться с использованием передвижных твердотопливных котельных.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев ".

"Это позволит заменить природный газ местными видами топлива в наиболее критическое время отопительного периода. Например, во время перебоев поставок природного газа", - говорится в ответе Минрегиона на запрос РБК-Украина.

Кроме того, местные власти должны провести разъяснительную кампанию для людей, чтобы они уже сейчас начинали базовое утепление своих жилищ, квартир и домов с использованием энергосберегающих технологий, добавили в министерстве.