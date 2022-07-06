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Дефіцит газу в Україні покриють за рахунок твердого палива: що планують спалювати в котельнях

Фото: котельні в Україні можуть перевести на тверде паливо (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

У Мінрегіоні у співпраці з органами місцевого самоврядування опрацьовують питання про можливість переведення котелень зі спалювання природного газу на альтернативні види палива. Пелети, дрова, тріска, солома, торф будуть спалюватися з використанням пересувних твердопаливних котелень.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Чи вистачить Україні газу і вугілля на зиму? У Кабміні готують кілька сценаріїв".

"Це дозволить замінити природний газ місцевими видами палива в найбільш критичний час опалювального періоду. Наприклад, під час перебоїв поставок природного газу", - йдеться у відповіді Мінрегіону на запит РБК-Україна.

Крім того, місцева влада повинна провести роз'яснювальну кампанію для людей, щоб вони вже зараз починали базове утеплення своїх осель, квартир і будинків з використанням енергозберігаючих технологій, додали в міністерстві.

Як повідомляло РБК-Україна, в зимовий період Україна з експорту електроенергії в Європу зможе перейти на імпорт, збільшивши технічні можливості для цього. Дефіцит може скласти до 1,5 ГВт.

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