Дефіцит газу в Україні покриють за рахунок твердого палива: що планують спалювати в котельнях

У Мінрегіоні у співпраці з органами місцевого самоврядування опрацьовують питання про можливість переведення котелень зі спалювання природного газу на альтернативні види палива. Пелети, дрова, тріска, солома, торф будуть спалюватися з використанням пересувних твердопаливних котелень.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Чи вистачить Україні газу і вугілля на зиму? У Кабміні готують кілька сценаріїв ".

"Це дозволить замінити природний газ місцевими видами палива в найбільш критичний час опалювального періоду. Наприклад, під час перебоїв поставок природного газу", - йдеться у відповіді Мінрегіону на запит РБК-Україна.

Крім того, місцева влада повинна провести роз'яснювальну кампанію для людей, щоб вони вже зараз починали базове утеплення своїх осель, квартир і будинків з використанням енергозберігаючих технологій, додали в міністерстві.