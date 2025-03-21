Дефицит футболистов на Бельгию: двое травмированных покинули сборную Украины

Защитники национальной сборной по футболу Ефим Конопля и Алексей Сыч не сыграют 23 марта в ответном матче плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола .

Матч Бельгия - Украина состоится 23 марта в бельгийском Генке. Поединок на стадионе "Луминус Арена" начнется в 21:45 по киевскому времени.

Первая встреча команд завершилась в пользу украинцев со счетом - 3:1. Победитель двухматчевого противостояния в следующем розыгрыше турнира будет играть в элитной Лиге А.

Повреждения, которые Конопля и Сыч получили в первой встрече с бельгийцами, оказались довольно тяжелыми. Сыч, скорее всего пропустит не менее месяца. По Конопле пока точной информации нет.

В матче, который состоялся 20 марта в испанской Мурсии, Конопля вышел в стартовом составе, но травмировался в столкновении на 25-й минуте. Вместо него на поле вышел Сыч, но и он получил повреждение и был вынужден покинуть поле на 62-й минуте.

Ранее на послематчевой пресс-конференции главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров рассказал, что заменить травмированных футболистами из резерва невозможно.

"Мы не имеем сейчас такой возможности. Мы не можем сейчас сделать документы на выезд из Украины. Осталось два дня, думаю, у нас хватит игроков, даже если мы не сможем использовать травмированных Коноплю и Сыча".

Таким образом к ответной игре в Генке будут готовиться 23 игрока:

Вратари:

Андрей Лунин ("Реал", Испания)

Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)

Дмитрий Ризнык ("Шахтер")

Защитники:

Николай Матвиенко ("Шахтер")

Валерий Бондарь ("Шахтер")

Богдан Михайличенко ("Полесье")

Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия)

Илья Забарный ("Борнмут", Англия),

Александр Сваток ("Остин", США)

Полузащитники:

Николай Шапаренко ("Динамо")

Виталий Буяльский ("Динамо")

Андрей Ярмоленко ("Динамо")

Георгий Судаков ("Шахтер")

Егор Назарина ("Шахтер")

Алексей Гуцуляк ("Полесье")

Александр Назаренко ("Полесье")

Иван Калюжный ("Александрия")

Виктор Цыганков ("Жирона", Испания)

Александр Зинченко ("Арсенал", Англия)

Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия)

Нападающие: