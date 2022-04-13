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Дефицит энергорынка можно покрыть путем экспорта украинского электричества в Европу, - Минэнерго

Фото: дефицит энергорынка можно покрыть путем экспорта украинского электричества в Европу (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Падение уровня платежей в условиях начатой Россией войны спровоцировало дефицит ликвидности на энергорынке Украины в размере около 250 миллионов евро в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенка

По его словам, есть два варианта выхода из этой ситуации. С одной стороны Дефицит можно покрыть за счет финансовой помощи партнеров, а также путем расширения экспорта украинской электроэнергии в Европу.

"Во-первых, мы обратились к международным финансовым организациям с соответствующим запросом", - добавил Галущенко.

Вторым вариантом решения проблемы может быть разрешение коммерческого экспорта электроэнергии из Украины в значимых объемах, что позволило бы существенно снизить размеры этих потенциальных кредитов. "Отсутствие ликвидности может привести к краху и банкротству всей энергосистемы", - резюмировал он.

Напоминаем, с начала войны был зафиксирован спад электроэнергии на 35%, а платежей - примерно на 60%.

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