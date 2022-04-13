Дефіцит енергоринку можна покрити шляхом експорту української електрики в Європу, - Міненерго

За його словами, є два варіанти виходу з цієї ситуації. З одного боку Дефіцит можна покрити за рахунок фінансової допомоги партнерів, а також шляхом розширення експорту української електроенергії в Європу.

"По-перше, ми звернулися до міжнародних фінансових організацій з відповідним запитом", - додав Галущенко.

Другим варіантом вирішення проблеми може бути дозвіл комерційного експорту електроенергії з України в значущих обсягах, що дало б змогу суттєво знизити розміри цих потенційних кредитів. "Відсутність ліквідності може призвести до краху і банкрутства всієї енергосистеми", - резюмував він.

Нагадуємо, з початку війни був зафіксований спад електроенергії на 35%, а платежів - приблизно на 60%.