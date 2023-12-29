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Дефіцит електроенергії виникає через торішні обстріли та втрату генеруючих потужностей в окупації, - Кудрицький

П'ятниця 29 грудня 2023 11:33
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Дефіцит електроенергії виникає через торішні обстріли та втрату генеруючих потужностей в окупації, - Кудрицький Фото: Володимир Кудрицький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Хронічна проблема енергосистеми та основна причина періодичного виникнення дефіциту електроенергії полягає в наслідках ворожих обстрілів (минулої зими) та перебуванні великої кількості потужних електростанцій в окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління "Укренерго" Володимира Кудрицького.

"Основна причина дефіцитів - не вистачає обсягу генеруючих потужностей на тих електростанціях, які росіяни сильно пошкодили торік. Відновити на 100% усе за декілька місяців неможливо. Також прямий зв'язок між зниженням температури взимку і зростанням споживання. До речі, влітку все навпаки - що спекотніше на вулиці, то споживання вище. Отже, це така хронічна проблема енергосистеми, пов'язана з обстрілами і втратою великої кількості потужних електростанцій на тимчасово окупованих територіях", - пояснив він.

За його словами, вирішення проблеми на цей опалювальний сезон - прискорити ремонти тих енергоблоків, які можна швидко відремонтувати, і запустити їх у роботу.

Нагадаємо, напередодні в Міністерстві енергетики заявили, що причиною виникнення дефіциту електроенергії в певні періоди доби є ворожі обстріли і спричинені ними пошкодження енергосистеми.

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