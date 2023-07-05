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Дефіцит електроенергії: українців закликали скоротити споживання з 16 до 23 години

Фото: українців просять скоротити споживання електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Через підвищення температури повітря споживання електроенергії у вечірні години 4 липня збільшилося на 9% у порівнянні з минулим тижнем. Українців просять скоротити споживання з 16 до 23 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

Як зазначили в прес-службі, також змінився період максимально споживання протягом доби. Якщо ще минулого тижня вечірній пік припадав на 19:00 - 22:00, то з понеділка навантаження на енергосистему відчувається з 16.00 до 23:00 години.

"Щоб дати енергосистемі можливість відновитися та полегшити балансування необхідно зменшити споживання електроенергії у вечірні години доби з 16:00 до 23:00", - йдеться в повідомленні.

У компанії також просять перенести використання потужної техніки з вечірніх годин на інші години доби або на ніч, не вмикати кілька потужних приладів одночасно.

Дефіцит електроенергії

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що потужності в енергосистемі України замало і промисловим підприємствам вже урізали ліміти. Відключення світла для побутових споживачів можливі у літній пік споживання у липні-серпні.

Далі все залежатиме від того, як розвиватимуться події, проте Харченко вважає, що восени відновляться атаки на енергетичну інфраструктуру.

Експерт також повідомив, що проблеми з постачанням електроенергії мають насамперед Київська та Одеська області через особливості енергетичного вузла.

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відключеня світлаЕлектроенергія