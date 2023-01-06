UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дефіцит електроенергії погіршив ситуацію на ринку праці в Україні, - НБУ

Фото: ситуація на ринку праці в Україні погіршилася через дефіцит електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ракетні обстріли та тривалі відключення електроенергії, а відтак послаблення економічної активності зумовили зменшення попиту на робочу силу в Україні у грудні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (січень 2023 року).

Зокрема, кількість вакансій була на 5-23% (за різними показниками сайтів пошуку роботи) нижчою пікового значення цього року, зафіксованого у вересні.

Кількість резюме (крім пошуку роботи в ІТ та за кордоном) теж скорочувалася, зокрема через обмеження пошуку роботи в інтернеті внаслідок перебоїв з е/е та зв'язком.

"Додатковим чинником послаблення пропозиції на ринку праці може бути і сезонне зниження активності з пошуку роботи у передсвятковий період", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз рівня безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці на 2022 рік до 28,9%. За даними НБУ, у 2021 році безробіття становило 9,8%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк Україниработа в Украине