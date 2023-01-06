Дефіцит електроенергії погіршив ситуацію на ринку праці в Україні, - НБУ

Зокрема, кількість вакансій була на 5-23% (за різними показниками сайтів пошуку роботи) нижчою пікового значення цього року, зафіксованого у вересні.

Кількість резюме (крім пошуку роботи в ІТ та за кордоном) теж скорочувалася, зокрема через обмеження пошуку роботи в інтернеті внаслідок перебоїв з е/е та зв'язком.

"Додатковим чинником послаблення пропозиції на ринку праці може бути і сезонне зниження активності з пошуку роботи у передсвятковий період", - йдеться в огляді.