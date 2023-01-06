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Дефицит электроэнергии ухудшил ситуацию на рынке труда в Украине, - НБУ

Фото: ситуация на рынке труда в Украине ухудшилась из-за дефицита электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ракетные обстрелы и длительные отключения электроэнергии и, как следствие, снижение экономической активности обусловили сокращение спроса на рабочую силу в Украине в декабре 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономическое и монетарное обозрение НБУ (январь 2023 года).

В частности, количество вакансий было на 5-23% (по разным показателям сайтов поиска работы) ниже пикового значения в этом году, зафиксированного в сентябре.

Количество резюме (кроме поиска работы в ИТ и за рубежом) также сокращалось, в частности из-за ограничения поиска работы в интернете в результате перебоев с э/э и связью.

"Дополнительным фактором ослабления предложения на рынке труда может быть и сезонное понижение активности по поиску работы в предпраздничный период", - говорится в обзоре.

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз уровня безработицы в Украине по методологии Международной организации труда на 2022 год до 28,9%. По данным НБУ, в 2021 году безработица составила 9,8%.

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