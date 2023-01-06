Дефицит электроэнергии ухудшил ситуацию на рынке труда в Украине, - НБУ

В частности, количество вакансий было на 5-23% (по разным показателям сайтов поиска работы) ниже пикового значения в этом году, зафиксированного в сентябре.

Количество резюме (кроме поиска работы в ИТ и за рубежом) также сокращалось, в частности из-за ограничения поиска работы в интернете в результате перебоев с э/э и связью.

"Дополнительным фактором ослабления предложения на рынке труда может быть и сезонное понижение активности по поиску работы в предпраздничный период", - говорится в обзоре.