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Дефіцит електроенергії перервав відновлення економічної активності, яке тривало з весни, - НБУ

Фото: дефіцит електроенергії призвів до проблем в економіці України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У листопаді масштабні обстріли енергооб'єктів України спричинили значний дефіцит електроенергії. Ситуацію ускладнило зростання споживання через похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (грудень 2022 року).

Як зазначається в огляді, перебої з електроенергією стали другою за значимістю проблемою бізнесів після зростання цін (повідомили 51% респондентів, опитаних Інститутом економічних досліджень, ІЕД).

Через дефіцит е/е фактично зупинили роботи та мають суттєві втрати 18% респондентів, 28% зазначають падіння оборотів показало опитування Advanter.

"Хоча частина бізнесу пристосовується до обмежень, все більшає ознак, що відновлення економічної активності перервалося", - констатували в НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України погіршив оцінку впливу ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури з боку РФ на економіку України. У всіх трьох сценаріях прогнозується дефіцит електроенергії.

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